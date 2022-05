Relação afasta de julgamento polícias acusados de ficar com dinheiro de passes 

O Tribunal da Relação de Lisboa deu razão ao Tribunal de Almada em não levar a julgamento o processo em que 266 agentes da PSP e cinco trabalhadores da Transportes Sul do Tejo (TST) estavam acusados de ficar com o dinheiro dos passes dos transportes, gratuitos para a PSP, sem que os tivessem pago. A decisão foi tomada esta sexta-feira, apurou o JN.

O juiz de instrução criminal de Almada entendeu, em outubro de 2021, não haver prova suficiente para imputar aos arguidos os crimes de que estavam acusados pelo Ministério Público (MP), peculato e falsificação de documento. O MP recorreu da decisão de não pronúncia, mas os juízes desembargadores decidiram a favor do juiz de instrução.

A acusação do Ministério Público indicava que, entre 2014 e 2015, agentes da PSP e trabalhadores de bilheteiras da TST acordaram trocar a requisição mensal do transporte pelo correspondente valor em numerário. Em sede de instrução, fase facultativa do processo e requerida por 170 arguidos, foram apontadas incongruências na acusação do Ministério Público, validadas pelo juiz de instrução.

Caiu assim por terra a tese do MP, que entende que os arguidos violaram os deveres funcionais e de serviço público que sobre si impendiam, causando um prejuízo ao erário publico de 66.951 euros, valor do pedido de indemnização requerido.

A Acusação acreditava que os bilheteiros da empresa não registavam a venda daquele título e o correspondente valor, e que o cartão do agente não era carregado com o título de transporte correspondente à requisição apresentada. Porém, as requisições eram validadas e apresentadas no ato de prestação de contas, procedendo a Direção Administrativa e Financeira da empresa de transportes à sua faturação e envio à PSP para pagamento, o que esta fazia, crendo que o valor cobrado correspondia a títulos de transportes efetivamente carregados e utilizados.