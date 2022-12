Relação anula pernoita em casa do pai de filha amamentada pela mãe

Tribunal de Família ordenara que bebé passasse fins de semana alternados com o progenitor. Congelar leite não é o mesmo que amamentar, alega juíza.

O Tribunal da Relação de Lisboa reverteu a decisão do Tribunal de Família e Menores (TFM) de Cascais que, há dois meses, tinha obrigado uma bebé amamentada pela mãe a pernoitar, em fins de semana alternados, na casa do pai.

A juíza desembargadora frisa que o aleitamento materno é do "superior interesse da criança" e, por isso, seria "um mau trato" privá-la do mesmo. A menina, atualmente com um ano, continuará a estar com o pai, semana sim, semana não, ao sábado e domingo, mas apenas durante o dia, dormindo sempre em casa da mãe.