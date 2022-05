Relação condena dona de pitbull que atacou vizinha no Seixal

A Relação de Lisboa acaba de revogar uma decisão do Tribunal do Seixal e condenar a dona de um cão de raça potencialmente perigosa pelo ataque a uma mulher, em 2018, no Seixal. A vítima foi surpreendida e atacada pelo cão de uma vizinha, em casa, enquanto protegia a filha, menor de idade. A arguida foi condenada a pagar uma multa de 495 euros, por um crime de ofensas à integridade física, por negligência.

O Tribunal do Seixal tinha absolvido a arguida daquele crime, por a vítima ter sofrido apenas ferimentos ligeiros. Estava em causa uma contraordenação (e não um crime), no âmbito das normas aplicáveis aos cães de raça potencialmente perigosa, no que diz respeito aos meios de contenção, entendeu o juiz do Seixal.

O caso ocorreu em julho de 2018, no Seixal. A vítima estava na casa da mãe, com a filha, de dois anos, quando o cão de uma vizinha, de raça pitbull, saltou a vedação de um logradouro e fez-lhes frente. A vítima pegou na filha ao colo para a proteger do cão e foi atacada. Sofreu ferimentos no braço esquerdo, numa anca e em ambas as pernas.