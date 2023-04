Relação confirma absolvição de oficiais da PSP acusados de falsificar auto

Roberto Bessa Moreira Ontem às 23:56 Facebook

O Tribunal da Relação do Porto (TRP) confirmou a absolvição dos subcomissários da PSP Jean Carvalho e Rui Dias. Para os juízes desembargadores, a sentença inicial, que já tinha ilibado os oficiais de falsificar um auto na morte de um jovem assaltante, no Porto, "apresenta-se como percetível e lógica", não tendo "qualquer contradição insanável entre factos dados como provados".

Tal como o JN avançou, Jean Carvalho e Rui Dias foram acusados de terem sido os autores do auto de notícia que relatou os acontecimentos da madrugada de 30 de agosto de 2016. Nesse documento, foi descrito que o agente Rui Lourenço, após ter sido abalroado, efetuou "dois disparos de advertência para o ar", antes de atingir o carro dos assaltantes com um terceiro tiro.

Porém, para o Ministério Público (MP), nada do que se encontrava relatado correspondia "à verdade dos factos". Versão que não foi acolhida pela juíza do Tribunal do Bolhão.