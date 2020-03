Relação de Lisboa suspende distribuição de processos a Orlando Nascimento

Nelson Morais Hoje às 17:33 Facebook

Ex-presidente do tribunal é alvo de procedimento disciplinar em que se investigam suspeitas de abuso de poder. Desembargador Rui Gonçalves também é suspeito e não vai receber novos processos, mas por menos tempo.

O Tribunal da Relação de Lisboa suspendeu a distribuição de processos a Orlando Nascimento e Rui Gonçalves, juízes desembargadores contra os quais o Conselho Superior da Magistratura instaurou, na semana passada, um procedimento disciplinar, que abrange, ainda, o colega Luís Vaz das Neves.

"O Conselho Superior da Magistratura recebeu comunicação da senhora presidente do Tribunal da Relação e Lisboa informando que, no âmbito dos seus poderes de gestão, determinou que o senhor juiz desembargador Orlando Nascimento ficou isento de distribuição, a seu pedido, pelo período de três meses", informou fonte próxima do presidente do conselho, acrescentando que Rui Gonçalves ficou "isento de distribuição de novos processos até ao próximo dia 17 de abril".

Questionada sobre o facto de Orlando Nascimento não receber processos durante os próximos três meses e Rui Gonçalves durante apenas um mês e uma semana, a mesma fonte respondeu o primeiro fez aquele pedido e o outro não pediu nada.

Orlando Nascimento renunciou ao cargo de presidente da Relação de Lisboa na semana passada, um dia antes de lhe ser instaurado o processo disciplinar.