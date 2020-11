Relação diminui pena de prisão de jovem que matou o namorado

Carlos Rui Abreu e Delfim Machado Hoje às 13:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tribunal da Relação diminuiu de 16 para 14 anos o período de prisão efetiva de Letícia Gonçalves, a jovem fafense de 23 anos que, em outubro de 2017, matou o namorado com uma facada no pescoço.

O Tribunal de Guimarães tinha-a condenado a 16 anos de prisão efetiva pelos crimes de homicídio qualificado e violência doméstica. Agora, o Tribunal da Relação diminuiu a pena em dois anos, argumentando com "a juventude da arguida, a sua personalidade imatura e a natureza da própria relação com a vítima, de conflito permanente e ainda, também, considerar atitude desta previamente aos factos, de ter trancado a porta de casa impedindo-a de nela entrar, sendo então noite".

Recorde-se que foi dado como provado que Bruna Letícia Gonçalves e o namorado Luís Filipe Rodrigues discutiram e a jovem acabou por esfaquear o rapaz no pescoço, causando-lhe ferimentos graves que viriam a culminar na sua morte. Letícia foi ao telemóvel do namorado e viu uma mensagem de parabéns enviada por este à ex-namorada. Acordou-o de madrugada e a discussão culminou na facada que lhe viria a causar a morte. Para o tribunal, ficou provado que Letícia era "controladora", "obsessiva" e que agiu por ciúme.

Naquela noite, depois de dar uma facada com uma profundidade de 1,5 centímetros no pescoço do namorado, Letícia chamou o 112 e disse que Luís se tinha cortado. Depois, lavou a faca e esperou pelo INEM, mas as autoridades detetaram vestígios de sangue de Luís no cabo da faca de cozinha cuja lâmina era de dez centímetros.

Ficou ainda provado que Letícia agrediu o namorado pelo menos duas vezes durante a relação, uma vez com um soco e outra com arranhões, que "não apreciava que o Luís contactasse familiares e amigos", e "mandava mensagens de forma insistente", para além de "vigiar as redes sociais e o telemóvel", lê-se no acórdão.

Durante três vezes, na sequência de discussões, o rapaz saiu da casa onde ambos moravam, em ​​​​​​​Pardelhas, Fafe.