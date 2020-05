Relação diz que suposto homicida de Quarteira foi "condenado erroneamente"

Marisa Rodrigues Hoje às 12:21 Facebook

Um homem condenado a 12 anos e um mês de prisão pela morte de uma mulher, num carro, em Quarteira, foi agora absolvido pelo Tribunal da Relação de Évora.

Os juízes entenderam que o arguido foi considerado culpado apenas com base em vestígios de ADN e não em provas concretas, arrasando a decisão do Tribunal de Faro (TF). Segundo o acórdão da Relação, "nenhuma prova foi produzida que permita concluir que o arguido foi o autor dos factos", tendo este sido "condenado erroneamente". A análise da prova documental (relatório de autópsia médico-legal e relatórios periciais do Instituto Nacional de Medicina Legal e da Polícia Científica da PJ) e da prova testemunhal foi "errada e abusiva" e entra "em contradição com a prova produzida", apontou a Relação, concluindo que "a autoria dos crimes não resultou provada, pelo que mal andou o Tribunal" ao julgar e condenar o arguido. "O embaraço que tudo isto nos causa parece apenas poder explicar-se por incompetência ou por contaminação de vestígios", refere o acórdão.

A vítima, Tatiana Mestre, de 29 anos, foi encontrada morta num descampado a 27 de agosto de 2018. Amordaçada e manietada, estava dentro de um carro parcialmente destruído por um incêndio. Em dezembro de 2019, o arguido, de 22 anos, foi condenado por homicídio qualificado e profanação de cadáver, cumprindo ppena no Estabelecimento Prisional de Olhão.

Recorreu para a Relação de Évora, que agora lhe deu razão, absolvendo-o. O Tribunal de Faro tinha dado como provado que "a hora não apurada da madrugada do dia 27 de agosto de 2018, o arguido encontrava-se com Tatiana no interior do veículo", numa zona de mato no Sítio da Arrochela, em Quarteira. Segundo o TF, o homem amarrou as mãos da vítima atrás das costas, com um cabo de áudio e um atacador de sapatilha, "envolveu-lhe a zona da face e do pescoço com uma camisola, e exerceu pressão sobre o nariz e a boca", impedindo-a de respirar e causando-lhe a morte "por asfixia mecânica resultante de oclusão das vias respiratórias superiores". De seguida, ateou fogo ao banco traseiro, provocando chamas que causaram queimaduras no cadáver. O arguido negou os factos e, segundo o TR, as suas declarações não foram consideradas pelo Tribunal de Faro, "nos moldes em que se exigia".

O Tribunal da Relação aponta que o acórdão do Tribunal de Faro "não indica a hora provável da morte", nem se as mãos da vítima foram amarradas "antes ou após a sua morte", nem "se a compressão das vias respiratórias tenha ocorrido por ação da camisola que tinha rodeando a face e o pescoço". Além disso, "não existe prova testemunhal direta, porquanto ninguém presenciou os factos". Tendo em conta tudo isto, o arguido "foi erradamente condenado".

As perícias confirmam que vítima e arguido mantiveram relações sexuais e também extraíram o perfil de ADN do suspeito num charro e em cigarros encontrados no exterior do carro. Lembram os juízes que o ADN não é uma prova, mas "apenas uma ferramenta probatória ao serviço da investigação" e que "podem ser várias as circunstâncias e razões para o ADN de um indivíduo estar presente no local da prática do facto e isso não faz, nem pode fazer, dele culpado".