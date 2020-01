Relação não baixa pena a homem que ameaçou mulher com motosserra

Delfim Machado Hoje às 14:05 Facebook

Juízes voltaram a levantar reservas, mas mantiveram suspensão da pena de quatro anos e três meses de cadeia.

O Tribunal da Relação de Guimarães recusou baixar a pena de quatro anos e três meses e manteve a suspensão para o homem de Guimarães que prometeu cortar a mulher às postas e a obrigava a dormir ao lado de uma motosserra. O arguido, de 53 anos, desempregado, recorreu da decisão de primeira instância que o condenara, em junho, por um crime de violência doméstica, quatro de ameaça agravada e um de ofensa à integridade física. A defesa considerava a pena "manifestamente exagerada" e pedia uma pena de dois anos e um mês.

No entanto, a Relação entendeu que a decisão cumpre o objetivo de não ser "ser vista com desconfiança pela comunidade". No acórdão proferido este mês, os juízes desembargadores mantêm "algumas reservas sobre o efeito contentor da suspensão da execução", ressalva que já constavam do primeiro acórdão.