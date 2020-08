Relação obriga a libertar reclusa que se entregou 15 anos após fugir da cadeia

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 11:15 Facebook

Esteve fugida em Inglaterra e aos 56 anos quis vir para perto da família. Tribunal de Execução de Penas rejeitou liberdade condicional, mas desembargadores do Porto soltaram-na.

Em dezembro de 2003, uma reclusa de 40 anos beneficiou de uma saída precária. Já tinha cumprido três anos e dois meses de prisão de uma pena de seis anos por tráfico de droga. Foi passar o Natal com a filha, mas não regressou na data prevista. Fugiu para Espanha e depois para Inglaterra onde esteve a trabalhar até ao ano passado. No fim, as saudades da família pesaram mais do que a liberdade.

Em fevereiro de 2019, 15 anos depois de ter escapado, a mulher regressou a Portugal e apresentou-se no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, Matosinhos, para cumprir o resto da pena. Contumaz desde 2004, disse que tinha perdido uma vida inteira por causa do erro que cometera. Com 56 anos, estava farta de não poder estar junto da família. E explicou que só não voltara da precária para poder ajudar financeiramente a filha - que, em 2003, ficara desempregada com uma recém-nascida nos braços.