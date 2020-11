Rendeiro julgado por burlar cliente do BPP em milhares de euros

Inês Banha Hoje às 08:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Um embaixador jubilado exige que João Rendeiro e outros dois ex-administradores do antigo Banco Privado Português (BPP) o indemnizem em mais de 377 mil euros por considerar que foi ludibriado, em 2008, para investir 250 mil euros em obrigações, poucos meses antes de a instituição pedir um aval do Estado de 750 milhões de euros para repor a liquidez. O banco acabaria por desaparecer no ano seguinte.

O pedido cível começou ontem a ser apreciado, em Lisboa, a par de um crime de burla qualificada imputado pelo Ministério Público a Rendeiro, de 68 anos, Salvador Fezas Vital, de 63, e António Guichard, de 60. Remeteram-se os três, por agora, ao silêncio. Já um ex-funcionário do BPP admitiu, ao testemunhar, que a instituição omitiu informação ao Banco de Portugal (BdP) sobre a sua real situação.

De acordo com Tiago Ferreira, os três administradores participaram, no verão de 2018, na decisão do BPP de instituir obrigações de caixa subordinadas "para acudir à falta de liquidez" do banco. O instrumento prevê que, em caso de falência da instituição, os seus subscritores sejam reembolsados após os demais credores de dívida não subordinada.