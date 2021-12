Rendeiro lembrado na terra dos pais: "Se for extraditado nós é que o vamos sustentar"

Salomé Filipe Hoje às 07:59 Facebook

Rendeiro é lembrado na Murtosa, terra dos pais, como pessoa de "poucas falas".

Muitos habitantes da Murtosa sabem que João Rendeiro tem ali raízes, mas poucos se lembram de o ver. Durante parte da sua vida, o antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) passou algum tempo naquele concelho do distrito de Aveiro, onde os pais tinham casa. E, na antiga vizinhança, as memórias que restam são as de uma pessoa "reservada", "de poucas falas" e que "não passava confiança a ninguém". Os pais, no entanto, são lembrados como "boas pessoas".

"O João era um borracho e sabia que o era. Não nos ligava nenhuma. Para ele, nós éramos da província", contou ao JN uma antiga vizinha dos pais de João Rendeiro, que conheceu melhor Maria de Jesus, a mulher do fundador do BPP, nos tempos em que ambas frequentavam o Externato São João de Brito, na Murtosa. "Ficámos cheias de inveja quando soubemos que ela andava com ele", lembrou.