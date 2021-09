Rendeiro mais perto de ser o primeiro banqueiro a ir preso

Inês Banha Hoje às 11:09 Facebook

Decisão do Tribunal Constitucional transitou em julgado. Ex-líder do BPP punido por omitir situação do banco até este falir.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou na sexta-feira, ao JN, que já transitou em julgado a decisão do Tribunal Constitucional (TC) que ratifica a condenação a cinco anos e oito meses de prisão de João Rendeiro, ex-presidente do Banco Privado Português (BPP), por este ter omitido, de 2002 a 2008, a real situação daquela instituição, dissolvida em 2010.

O gestor de fortunas, de 69 anos, está assim cada vez mais perto de se tornar o primeiro banqueiro a ir para a cadeia em Portugal pelas falências bancárias ocorridas desde 2008 (ler ficha). Mas não para já: o processo será agora remetido para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que, por sua vez, o encaminhará para o tribunal de primeira instância. Só aqui será emitido mandado para cumprimento da pena.