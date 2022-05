Rendeiro: Mantém-se sessão de dia 20 para encerrar processo de extradição

JN/Agências Hoje às 14:41 Facebook

O Ministério Público sul-africano confirmou que vai manter a sessão preparatória de julgamento de João Rendeiro, agendada para dia 20, para apresentar o certificado de óbito do ex-banqueiro e encerrar as diligências do processo de extradição.

João Rendeiro, de 69 anos, foi encontrado morto na quinta-feira na prisão de Westville, segundo uma nota do Departamento de Serviços Penitenciários enviada à agência Lusa.

A advogada confirmou à Lusa que o ex-presidente do banco BPP iria na sexta-feira a tribunal, mas não adiantou os motivos, decorrendo as sessões de julgamento do processo de extradição para Portugal entre os dias 13 e 30 de junho.

A sessão preparatória no tribunal estava marcada para 20 de maio e, segundo adiantou este sábado à Lusa fonte do Ministério Público da África do Sul (National Prosecuting Authority - NPA), a sessão vai manter-se para que possa ser apresentado o certificado de óbito de João Rendeiro e encerradas as diligências do processo de extradição.

"O tribunal precisa de um certificado de óbito e isso tem de ser feito em tribunal", justificou a mesma fonte.

Por seu turno, também em declarações à Lusa, a advogada June Marks, que defendia João Rendeiro, adiantou que não vai estar presente na sessão, uma vez que já tinha entregado a notificação para deixar a representação do ex-banqueiro.

O antigo presidente do BPP João Rendeiro, estava detido na África do Sul desde 11 de dezembro de 2021, após três meses de fuga à justiça portuguesa para não cumprir pena em Portugal.

João Rendeiro foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do BPP, tendo o tribunal dado como provado que retirou do banco 13,61 milhões de euros.

O colapso do BPP, em 2010, lesou milhares de clientes e causou perdas de centenas de milhões de euros ao Estado.