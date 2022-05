Rendeiro sem dinheiro enforcado na cadeia

Roberto Bessa Moreira e Alexandre Panda Hoje às 08:13 Facebook

Ex-presidente do BPP encontrado morto na cela antes de ir a tribunal para ficar sem advogada. Património usado para indemnizar lesados e pagar dívidas.

No dia em que iria a tribunal e ficaria sem a sua advogada, por não ter conseguido pagar os seus serviços, João Rendeiro morreu na perigosa e sobrelotada cadeia onde estava preso preventivamente desde dezembro de 2021. As circunstâncias da morte do fundador do Banco Privado Português (BPP) são classificadas como estranhas pelo advogado que o defendia em Portugal, Abel Marques, e serão investigadas pelas autoridades da África do Sul. Mas os indícios apontam para que ele se tenha enforcado, após ter sido transferido provisoriamente para uma cela diferente daquela que partilhava com cerca de 50 reclusos.