Ex-presidente do BPP também tinha três passaportes com o seu nome e adquiridos em "circunstâncias duvidosas".

Antes de ser detido, João Rendeiro reservou um quarto num hotel cinco estrelas, situado no centro da cidade de Joanesburgo, África do Sul, até março do próximo ano. E foi a mesma unidade hoteleira que apresentou, às autoridades sul-africanas, como residência fixa, alegando que é aí que pretende viver se for libertado, como propôs, mediante o pagamento de uma caução inferior a 2200 euros.