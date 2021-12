Rendeiro vai alegar detenção ilegal e já prepara recurso

Roberto Bessa Moreira Hoje às 07:08 Facebook

Audição de ex-banqueiro de novo adiada, mas Rendeiro não se conteve: "Não vou regressar a Portugal", disse aos jornalistas.

"Eu não vou regressar a Portugal". A garantia foi dada, na terça-feira, pelo próprio João Rendeiro, à saída da sala do tribunal de Verulam, em Durban, África do Sul. Fê-lo depois de ter sido informado de que a primeira audiência judicial após a sua detenção tinha sido novamente adiada e que só hoje deverá ficar a saber se o juiz o mantém na prisão ou lhe concede a liberdade a troco do pagamento de uma fiança. Ao JN, June Marks, advogada de Rendeiro, disse que houve ilegalidades e que vai alegar que a detenção do ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) foi ilícita e que ele tem todo o direito de abandonar a cadeia. Mas adiantou que já está a preparar um recurso se o juiz decidir mantê-lo preso.

O antigo banqueiro chegou ao tribunal, no meio de outros presos, transportados na mesma carrinha celular. Vestido novamente de cor-de-rosa (envergava uma camisa casual, em vez do polo usado na véspera), entrou na sala de audiência sem quedas semelhantes à do dia anterior e foi em silêncio que ouviu o juiz confirmar, pela segunda vez, o adiamento daquela que será a primeira sessão relacionada com a sua detenção. Isto porque o Ministério Público sul-africano pretende acrescentar novos documentos ao processo e a defesa exigiu tempo para os analisar.