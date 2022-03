Resgatados três cães bebés abandonados em apeadeiro de Belmonte

Beatriz Azeredo Hoje às 16:25 Facebook

A GNR resgatou três cães recém-nascidos, na terça-feira, através do Núcleo de Proteção Ambiental da Covilhã e do Posto Territorial de Belmonte. Os animais tinham sido abandonados no apeadeiro de Maçainhas, em Belmonte.

Após uma denúncia de abandono, na localidade de Maçainhas, os elementos da Guarda Nacional Republicana deslocaram-se até ao local e resgataram os três cães, que não tinham qualquer ferimento.

Os animais foram entregues ao veterinário do município e a ocorrência remetida para o Tribunal Judicial da Covilhã.