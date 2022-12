Ricardo Araújo Pereira vai falar sobre corrupção na sede da PJ

JN Hoje às 22:30 Facebook

O humorista Ricardo Araújo Pereira foi convidado para falar, na quinta-feira, na conferência sobre "A contratação pública e os riscos de corrupção" na sede da Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa.

No dia em que se assinala o Dia Internacional de Combate contra a Corrupção, e com o tema "Corrupção não entra aqui!", Ricardo Araújo Pereira vai ser o primeiro palestrante na conferência, depois da intervenção da Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, e do diretor nacional da PJ, Luís Neves, de acordo com o DN.

Seguem-se ainda as intervenções de Pedro Costa Gonçalves, professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e presidente do Centro de Estudos de Direito Público e Regulação, que vai falar sobre "A problemática da banalização do ajuste direto e da consulta prévia", e da jurista Bárbara Rosa, ex-membro da ONG "Transparência e Integridade" e autora do blogue e do livro "Má Despesa Pública". Mário Tavares da Silva, associado do Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF), ex-membro do Conselho de Prevenção da Corrupção e vice-presidente da Estrutura de Missão "Recuperar Portugal" (PRR), fecha a conferência com as suas ideias sobre "Contratação pública, colusão, riscos e oportunidades".

A conferência vai ser moderada por Pedro Fonseca, diretor da Unidade Nacional de Combate à Corrupção.

Segundo dados da Procuradoria-Geral da República (PGR) divulgados na semana passada, os inquéritos abertos pelo Ministério Público visando crimes de colarinho branco aumentaram cerca de 25% em 2022. Passaram de 2865 investigações iniciadas em 2021 para 3598 entre 1 de janeiro e 25 de novembro deste ano. De todos os inquéritos abertos este ano, apenas 161 casos mereceram a dedução de uma acusação.