Ricardo Salgado era o "big boss" do BES e do GES, alega banco

O mandatário da massa insolvente do Banco Espírito Santo (BES), Miguel Coutinho, defendeu esta quarta-feira, em tribunal, que há prova no processo principal da queda do BES/Grupo Espírito Santo (GES), em 2014, que indicia que o ex-banqueiro Ricardo Salgado era "de facto a cabeça e o 'big boss' [grande chefe, em inglês]" do BES e do GES.

No debate instrutório, em Lisboa, o advogado invocou, nomeadamente, a existência de "anotações" de 2009 que demonstram que as contas da Espírito Santo International (ESI), a entidade do GES destinada ao controlo familiar do grupo, foram adulteradas "a mando" e "com o conhecimento do Dr. Ricardo Salgado".

Miguel Coutinho desvalorizou ainda o argumento da defesa do ex-presidente do BES de que não há mensagens que mostrem que o arguido saberia de tudo o que se passava. "A questão é que o Dr. Ricardo Salgado não comunicava por e-mail. O Dr. Ricardo Salgado comunicava através das suas secretárias, porque é da velha escolha, não enviava e-mails. [...] Não estou aqui a retirar um juízo de valor, [eram] outros tempos", sustentou.