Ricardo Salgado sabe a 14 de julho se vai ser julgado por 65 crimes

O juiz Pedro Correia, do Tribunal Central de Instrução Criminal, agendou esta terça-feira para 14 de julho, às 14 horas, a leitura da decisão instrutória do processo principal da queda do BES/GES, em 2014.

O caso conta com 25 arguidos, entre os quais o ex-banqueiro Ricardo Salgado, de 78 anos e acusado de 65 crimes, entre os quais associação criminosa, corrupção ativa no setor privado e burla qualificada.

O magistrado alertou, contudo, que não tem ainda a certeza se conseguirá "terminar a decisão" até essa data. Caso não consiga, a leitura, a decorrer no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, será reagendada.

Na acusação deduzida em julho de 2020, o Ministério Público considerou que a maioria dos arguidos terá transformado o BES/GES, em seu benefício pessoal, num castelo de cartas sustentado por operações fraudulentas e subornos, causando prejuízos de 11,8 mil milhões de euros ao grupo.

A instrução, fase facultativa na qual um juiz analisa se a acusação tem condições para seguir para julgamento, começou em abril de 2022, tendo o debate instrutório, que terminou esta terça-feira à tarde, durado cinco dias.