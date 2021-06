Ricardo Salgado só devolve milhões se puder usar bens arrestados

Inês Banha Hoje às 07:38 Facebook

Ex-presidente do BES alega que é o único património que tem. Mas garante que não desviou dinheiro do GES.

Ricardo Salgado "está disposto" a restituir à massa insolvente da Espírito Santo International (ESI) o montante que, segundo o Ministério Público (MP), terá desviado do Grupo Espírito Santo (GES) para a sua esfera pessoal, em 2011.

O ex-líder do Banco Espírito Santo (BES) quer, contudo, fazê-lo recorrendo à fortuna arrestada e a cauções depositadas no âmbito do inquérito principal à queda do GES, em 2014, e do caso Monte Branco, iniciado em 2011. Alega que é o único património que tem para tal.