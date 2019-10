Rixa na rotunda de Santo Ovídio faz quatro feridos em Gaia

Augusto Correia Hoje às 01:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma rixa em Vila Nova de Gaia causou quatro feridos, três ligeiros e um grave. As agressões ocorreram na rotunda de Santo Ovídeo, sexta-feira à noite.

Três feridos foram transportados pelos Bombeiros Voluntários de Coimbrões para o hospital de Santo António, no Porto. Um quarto envolvido na rixa fugiu do local mas viria a ser assistido no hospital de Santos Silva, em Vila Nova de Gaia.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, as vítimas têm idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos. Sabe-se que um dos feridos era considerado grave, sendo os outros dois ligeiros. Não foi possível apurar o estado de saúde do quarto envolvido.

As causas das agressões estão a ser investigadas, mas terão tido origem num acerto de contas entre cidadãos de origem estrangeira, apurou o JN.

O alerta foi dado às 23.45 horas, por um elemento dos BV de Coimbrões, que alertou o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU). Foram mobilizadas quatro ambulâncias e 10 operacionais daquela corporação gaiense.

Os Bombeiros Sapadores de Gaia também foram chamados, mas os meios não chegaram a ser necessários, tendo sido desmobilizados.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência. Segundo fonte policial, não se confirmam relatos iniciais de uso de armas brancas nas agressões.