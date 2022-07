Ronaldo já demoliu construções ilegais na mansão do Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 15:30 Facebook

Cristiano Ronaldo já demoliu todas as construções que se encontravam em situação ilegal na mansão do Lugar de Penso, Terras de Bouro, Gerês, que está registada em seu nome mas é ocupada pelo internacional portista Pepe.

Na propriedade, situada em zona protegida pelo Plano de Ordenamento da Albufeira da Caniçada, já tinha sido desmantelado o campo de ténis e futebol que, devido ao declive da área, obrigou a que a obra fosse realizada por uma empresa especializada. Segundo o JN constatou no local, ao final da manhã desta quinta-feira, a garagem em pedra já foi demolida tal como um anexo em madeira que servia de arrumos.

CR7 viu o Ministério Público arquivar, por prescrição, um eventual crime de infração de regras urbanísticas, mas foi logo intimado a demolir as construções periféricas à mansão que não tinham sido autorizadas e infringiam as regras próprias do local, integrado na orla fluvial do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Uma fiscalização da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), com o apoio da GNR, detetou meia centena de irregularidades, em Terras de Bouro e Vieira do Minho, que serão julgadas em Braga e Vila Verde.

A mansão fica na freguesia de Valdosende e desde há cerca de uma ano que é ocupada por Pepe que a terá comprado em 2021. A mudança da titularidade da propriedade está em curso.