Rosário Teixeira excluído da lista de novos procuradores-adjuntos do MP

O magistrado Rosário Teixeira, que liderou a investigação da Operação Marquês, ficou excluído da lista de 35 novos procuradores gerais adjuntos decidida pelo Conselho Superior do Ministério Público.

Fonte ligada ao processo disse ao JN que, no concurso interno, Teixeira ficou em 39.º, entre 63 candidatos, enquanto que o magistrado José Góis Nunes, que coordena o Ministério Público (MP) no Tribunal Judicial de Lisboa, foi o 42.º. Ambos haviam reclamado da lista inicial.

Contactado pelo JN, Adão Carvalho, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, reafirmou que não se compreende que os juízes com provas dadas sejam preteridos em favor de outros que estiveram em comissões de serviço: "Os adjuntos são para trabalho na Relação não para comissões".

A direção do órgão vai, agora, reunir-se, para decidir se toma posição sobre o tema.