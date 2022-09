Rouba idosa que estava a passear a mãe em cadeira de rodas

TRA Hoje às 15:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 52 anos de idade foi detido por suspeita do crime de roubo a idosa, em Lisboa. Além de furtar milhares de euros em material de um estaleiro, roubou por esticão uma mulher que passeava a mãe em cadeira de rodas em Campo de Ourique.

No dia 13 de setembro, uma patrulha da PSP em policiamento preventivo detetou uma viatura com três homens no interior e vário material de construção civil no porta-bagagens. Face à situação, abordaram o veículo.

Após diligências verificaram que o material, no valor de 12 mil euros, havia sido furtado de um estaleiro. A maquinaria, que já estava na posse do recetador, foi apreendida e devolvida ao legítimo proprietário.

PUB

Roubou idosa por esticão

Durante a revista aos suspeitos, os polícias constataram que um deles tinha na sua posse dois cartões bancários que haviam sido dados como roubados a uma idosa enquanto passeava a mãe, de cadeira de rodas, na freguesia de Campo de Ourique. Após o roubo por esticão, o suspeito usou os dois cartões bancários até estes serem anulados.

Dada a prova recolhida, o suspeito foi detido e apresentado ao Juiz de Instrução Criminal de Lisboa, tendo sido aplicada a medida de coação mais gravosa. Ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva.