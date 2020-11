Rouba telemóvel para pagar droga e ataca vítima com x-ato em Almada

Rogério Matos Hoje às 14:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 28 anos foi assaltada na estação de comboios do Pragal, em Almada, e, tentando reaver o telemóvel que lhe fora roubado, foi atacada com um x-ato no peito.

O roubo aconteceu na noite de segunda-feira e a suspeita, de 23 anos, foi detida pela GNR de Almada perto da estação de comboios, já sem o telemóvel, que trocou entretanto por droga.

A vítima foi assistida pelos bombeiros e sofreu ferimentos ligeiros, apesar de ter sangrado abundantemente. Além do peito, foi atingida no pescoço e braços, ao tentar defender-se das agressões.

A suspeita, dependente de cocaína e sem meios de sustento à sua adição, foi presente ao Tribunal de Almada para aplicação de medidas de coação. Está em prisão preventiva e indiciada por roubo agravado.