Roubaram 300 caixas de bacalhau de armazém durante a madrugada em Aveiro

Zulay Costa Hoje às 13:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 300 caixas de bacalhau terão sido furtadas, na madrugada desta sexta-feira, de uma empresa de bacalhau, em Cacia, Aveiro.

Os ladrões abriram um buraco no armazém da Ilhamar e estariam a transportar o pescado para carrinhas, quando populares se aperceberam das movimentações e deram o alerta, perto das 4 horas. O valor estimado do furto é de 60 mil euros, mas a empresa ainda está a apurar com rigor o prejuízo e danos.

Segundo apurou o JN, os ladrões fugiram, deixando para trás três carrinhas ligeiras de caixa aberta, que estariam a ser usadas para levar o bacalhau. A GNR tomou conta da ocorrência e está a investigar o caso, tendo procedido ao reboque das viaturas.