Roubaram dois carros e assaltaram bar de clube de futebol em Barcelos

O bar do estádio do Santa Maria, clube de Barcelos onde o avançado do Sporting Paulinho fez a formação, foi assaltado durante a madrugada desta terça-feira. Os meliantes roubaram a máquina de tabaco, deslocando-se para o local em dois veículos, também furtados.

Faltavam 15 minutos para as cinco da madrugada quando um morador se apercebeu do assalto. "O vizinho mandou-me logo mensagem a dizer que me estavam a assaltar o café. Eram seis pessoas e estavam em dois carros, uma pick-up azul e um Audi 80, que também tinham sido roubados em freguesias vizinhas", revela ao JN Roberto Bogas, que está a explorar o bar do clube de Galegos Santa Maria.

"Depois de rebentarem as grandes e partir os vidros, entraram e levaram a máquina de tabaco.

Seis indivíduos, deslocando-se em dois carros furtados, roubaram a máquina de tabaco", conta. "Estes assaltos têm sido frequentes aqui pela zona. Ainda no domingo à noite aconteceu num café aqui perto".

O prejuízo ascende aos quatro mil euros. "A máquina tinha sido carregada na sexta", remata.

A GNR está a investigar o caso.