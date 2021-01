Roubaram motor de barco em Vila Chã

Ana Trocado Marques Hoje às 17:55 Facebook

"São mais de mil euros de prejuízo", explica, indignada, Luciana Silva. No sábado, roubaram a cobertura e uma peça do motor do barco do pai, na praia dos Pescadores, em Vila Chã.

Luciana lamenta que o portinho não tenha vigilância e diz que já no Natal e no Ano Novo lhes haviam roubado dois bidões de gasolina.

"O meu pai esteve no barco às 17 horas. Um primo nosso saiu da praia às 18. Às 20, ligaram-nos a dizer que o motor estava todo à vista", contou, ao JN, a mulher. O pai e mestre do barco, Manuel Alberto da Silva, foi à praia. O motor do "Graça Maria" estava sem a cobertura e faltava-lhe uma peça. Contas feitas, mais de mil euros.

Em Vila Chã, há menos de uma dezena de barcos de pesca local. O portinho da freguesia é na praia e, "à noite, não tem vigilância". No fim de semana do Natal, um bidão de gasolina. No Ano Novo, outro. Agora o motor. Manuel Alberto da Silva está farto de arcar com os prejuízos.

A Polícia Marítima foi ao local e está, agora, a investigar o caso, mas, sem vigilância, os pescadores temem que a história se repita