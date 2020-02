Encapuzados levaram 30 mil euros em material de loja em Castelo de Paiva

Fernanda Pinto Hoje às 13:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro encapuzados assaltaram, esta quarta-feira de madrugada, uma loja de informática em Castelo de Paiva. Em cerca de um minuto, terão levado material, sobretudo computadores, no valor de 30 mil euros. O furto ficou gravado nas câmaras de vigilância.

Foi por volta das 4 horas que os proprietários da loja foram alertados pelos vizinhos. "Ligaram a dizer que tinha acabado de sair uma carrinha de cá e que estava a tocar o alarme e que devíamos ter sido assaltados", contou ao JN António Oliveira, sócio-gerente.

Quando chegou, já a GNR estava no local. "Eram quatro [assaltantes], estavam encapuzados com máscaras e um ficou na carrinha, uma BMW série 5 cinza escura, e os outros três entraram na loja. Partiram a porta de vidro com o que parece ser um daqueles martelos para partir o vidro em caso de emergência nos autocarros", descreveu. Todo o assalto ficou gravado nas imagens de videovigilância.

Já lá dentro, os suspeitos focaram-se sobretudo nos computadores e agiram de forma muito rápida. "Sabiam ao que vinham. Devem ter demorado menos de um minuto. Agarraram em muito material, mas sobretudo computadores. O prejuízo rondará os 30 mil euros", acredita o sócio-gerente, que adianta que os ladrões sabiam que estavam a ser filmados e que um deles terá andado a vasculhar, possivelmente para encontrar o gravador.

Esta foi a primeira vez que a loja foi assaltada e, embora a zona seja calma, António Oliveira diz que foi roubado um carro nas imediações há duas semanas e que tem havido relatos de assaltos a moradias nas redondezas.

A GNR está a investigar.