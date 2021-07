Rui Costa assume poder durante ausência de Vieira

Luís Antunes e Rui Farinha Hoje às 07:15 Facebook

Na impossibilidade de o presidente liderar o clube, sobe o vice-presidente. Oposição está revoltada com a atual situação e exige a convocação de eleições antecipadas.

Rui Costa, vice-presidente do Benfica, vai assumir temporariamente a liderança do clube, enquanto Luís Filipe Vieira estiver a braços com a Justiça. Segundo os Estatutos, cabe ao presidente escolher o responsável na sua ausência e, ao que apurou o JN, o antigo jogador é a escolha natural. É um elemento próximo e há muito que é apontado como o seu sucessor.

A notícia da detenção de Vieira caiu que nem uma bomba no universo benfiquista e fez renascer as críticas à Direção. Tanto a oposição como personalidades neutras fizeram-se ontem ouvir de forma muito dura. São pedidas eleições antecipadas e garantem que o atual clima prejudica o bom nome do clube. Entretanto, foi convocada uma manifestação contra Vieira para o fim da tarde de ontem, mas acabou por não ter praticamente adeptos. Pouco antes, a SAD reuniu-se de emergência para debater o atual momento.