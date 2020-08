Rui Pinto aponta Justiça espanhola como exemplo

Alexandre Panda e Tiago Rodrigues Alves Hoje às 19:46 Facebook

Rui Pinto usou o Twitter para apontar a justiça Espanhola como um exemplo por ter usado prova, que em Portugal seria considerada ilegal. Em causa está o caso Swiss Leaks, em que o Supremo Tribunal espanhol usou uma lista fornecida por um denunciante, ex-funcionário do banco HSBC, para condenar arguidos de fraude fiscal.

"Será que os nossos vizinhos Espanhóis deixaram de ser um estado de Direito, por utilizarem a Lista Falciani como meio de prova?", questiona Rui Pinto, que foi colocado recentemente em liberdade, aguardando o julgamento do caso de tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen e de "espionagem informática".

Recorde-se que a banca suíça foi abalada em 2015 pela denúncia de um enorme esquema de evasão fiscal, com base na subsidiária suíça do banco britânico HSBC. A investigação foi desencadeada pelas revelações do analista informático francês Hervé Falciani, que forneceu dados das contas de mais de 100 mil clientes e 20 mil companhias offshore.

Inicialmente, terá tentado vender a informação, mas depois acabou por dá-la ao Governo francês. A empresa HBSC evitou uma ação legal em França ao pagar uma multa de 300 milhões de euros.