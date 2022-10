Rui Pinto assume que atacou Sporting com "amigos"

Acesso a e-mails dos Leões, em 2015, dominou primeira parte do depoimento. Ideia para Football Leaks nasceu em convívio em Praga.

Mais de dois anos depois do início do julgamento, em Lisboa, Rui Pinto assumiu esta segunda-feira, numa sala de tribunal repleta, a prática de alguns dos crimes de que está acusado, optando quase sempre por falar em "nós" - e não só em si - numa referência aos "amigos" com quem, em 2015, idealizou o Football Leaks, enquanto bebiam cervejas em Praga, capital da República Checa.

"A princípio, não levaram muito a sério, mas depois empenharam-se", afirmou o hacker autointitulado denunciante, sem adiantar qualquer detalhe sobre quem são essas pessoas. Na ocasião, o grupo tinha já "tido acesso a determinado tipo de informação, através de acessos ilegítimos", dos quais, garantiu, não foi o autor.

O crime, mesmo com boas intenções, não compensa. Sabendo o que sei hoje, não me voltaria a meter numa coisa destas"

O primeiro alvo definido pelo grupo para recolher informação foi o Sporting - uma escolha que, atendendo ao aparente caráter mundial do projeto, surpreendeu os juízes. "Fizemos uma análise de endereços de e-mail que estavam atribuídos ao Sporting Clube de Portugal e percebemos que podia haver ali um padrão de tipo de passwords utilizada. Chegou uma altura em que decidimos pôr isso em prática", recordou Rui Pinto.

Doyen e Sobrinho atraíram

O ataque inicial ocorreu em julho de 2015, sem a participação do pirata informático, por estar fora da capital da Hungria, onde residia. "Quando regressei a Budapeste, pus mãos à obra", sublinhou.

Entre os atos que, neste âmbito, confessou, está o acesso remoto às caixas de correio eletrónico de quatro funcionários do clube.

"Era a altura da janela de transferências, havia sempre informação a chegar", explicou. O facto de, na altura, o Sporting ter "uma colaboração mais ativa com fundos de investimento, como a Doyen Sports e outros menos conhecidos", e de Álvaro Sobrinho, ex-líder do Banco Espírito Santo Angola, ter entrado "no capital social" da SAD foram outros motivos que despertaram o interesse do grupo.

Não posso ser eu a mudar as coisas, não posso mudar o mundo. Têm de ser as autoridades a fazê-lo"

Rui Pinto reconheceu ainda que acedeu ilegitimamente aos e-mails de Otávio Machado, então diretor desportivo do Sporting, e de um outro funcionário. Ao contrário dos restantes, estes acessos foram, porém, "breves", uma vez que as caixas de correio não continham informação "relevante".

Em sentido inverso, o mentor do Football Leaks negou ser o autor, como defende o Ministério Público, da invasão a outros e-mails do Sporting, incluindo as de Bruno de Carvalho, então presidente do clube, e de Jorge Jesus, à data treinador da equipa principal.

"Houve acessos em que não participei", insistiu, atirando para outros elementos a sabotagem do sistema informático dos Leões. "Eu não tive qualquer intervenção. Sei da intenção, sei qual era o objetivo, mas não fui eu que executei", assegurou. O objetivo terá sido otimizar o acesso ao sistema.

Os alegados ataques a outras entidades serão abordados nas próximas sessões. Rui Pinto, de 33 anos, está acusado de 90 crimes.

À MARGEM

Apoio à Ucrânia

Rui Pinto referiu que tem, com terceiros, disponibilizado informações militares à Ucrânia na guerra contra a Rússia, disponíveis em fontes abertas.

Sofrimento na Hungria

O mentor do Football Leaks queixou-se das condições em que esteve detido na Hungria, em janeiro de 2019. "Só podia tomar banho três vezes por semana, a alimentação era completamente medíocre. [...] A tortura psicológica era constante", afirmou.

Queixa na Europa

O advogado do arguido, Francisco Teixeira da Mota, precisou que a queixa entregue no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, noticiada pelo JN, incide sobre o facto de não ter podido recorrer do pedido de afastamento da procuradora e não sobre a "injustiça do julgamento".

Mais um processo

Rui Pinto foi, na sexta-feira, constituído arguido, num processo aberto em 2019, referente a factos ocorridos entre 2015 e 2018 e relacionados com o caso em julgamento.