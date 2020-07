Rui Pinto colabora com a PJ e juiz suspende cinco processos-crime

JN Ontem às 23:36 Facebook

A colaboração de Rui Pinto com a PJ vai valer a suspensão provisória de cinco processos-crime contra o pirata informático.

Condição para o arquivamento definitivo, dentro de ano e meio, é a continuidade da colaboração com as autoridades, em múltiplas investigações por crimes económico-financeiros.

Segundo o jornal online Observador, o alívio da situação do criador do Football Leaks acontece relativamente a acessos indevidos aos sistemas informáticos da Presidência do Conselho de Ministros, do Ministério da Justiça, mas também às redes do Benfica e do F. C. Porto.

O MP considera que, naqueles casos, não houve acesso a informação especialmente relevante. No clube da Luz está em causa o relacionamento com as casas do Benfica.

A proposta foi apresentada pelo DCIAP e mereceu aceitação do juiz Carlos Alexandre. Rui Pinto também concordou.

Tudo isto não invalida o julgamento do caso Doyen, por 90 crimes, incluindo um de tentativa de extorsão. O denunciante esteve em prisão preventiva, mas passou para obrigação de permanência em instalações disponibilizadas pela PJ.