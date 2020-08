Rui Pinto investigou empresas entre Venezuela e Madeira

Alexandre Panda Hoje às 10:23 Facebook

No lote de instituições, gabinetes de advogados, clubes de futebol e personalidades que investigou, Rui Pinto, criador do "Football Leaks" agora libertado, também vasculhou os e-mails de uma misteriosa holding financeira com sede na zona franca da Madeira.

É a Sable SGPS Lda., detida por uma família venezuelana de origem portuguesa, através de uma encruzilhada de empresas offshore, com o provável intuito de salvaguardar uma nacionalização selvagem dos seus bens e sociedades por parte do Governo da Venezuela.

Rui Pinto está ainda a ser investigado por intrusões nas caixas de e-mail de outras entidades, figuras públicas e empresas. Ainda assim, cinco inquéritos-crime já foram suspensos provisoriamente, incluindo dois casos de invasão dos sistemas informáticos da Presidência do Conselho de Ministros e do Ministério da Justiça.