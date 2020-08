Rui Pinto lançou Football Leaks após Pedro Guerra mostrar contratos na TV

Alexandre Panda e Tiago Rodrigues Alves Hoje às 07:52 Facebook

Pirata colocou o blogue online quando viu o impacto de revelações de comentadores benfiquistas na TV.

Rui Pinto criou o Football Leaks (FL) para revelar ao Mundo os negócios obscuros do futebol. E decidiu lançar aquela plataforma online após comentadores benfiquistas terem divulgado, num programa de televisão, propostas e acordos confidenciais entre clubes e jogadores de futebol, explica a contestação que a sua defesa entregou ao Tribunal Central Criminal de Lisboa. O pirata garante que não trabalhou sozinho, mas assume toda responsabilidade. Está acusado de 90 crimes. O julgamento começa a 4 de setembro.

O FL nasceu a 29 de setembro de 2015. À imagem do Wikileaks, "pretendia, com transparência e verdade, divulgar documentação original e integral, sem omissões ou truncagens", recorda a contestação, assinada por Francisco Teixeira da Mota e Luísa Teixeira da Mota, advogados de Rui Pinto. A ideia do blogue era permitir que os amantes do futebol pudessem perceber como funcionavam os negócios obscuros do futebol.