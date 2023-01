Rui Pinto, que "não ganhou um tostão", aceita pena suspensa

O advogado de Rui Pinto defendeu, esta segunda-feira, a condenação do mentor do Football Leaks a pena suspensa de prisão no âmbito do processo em que este responde por 90 crimes, 89 dos quais informáticos.

"Não ia pugnar pela absolvição, não faria sentido", afirmou, na última sessão do julgamento antes da leitura da decisão, Francisco Teixeira da Mota, numa alusão ao facto de o arguido ter confessado a autoria de parte dos ilícitos.

Entre os crimes que Rui Pinto negou ter praticado e pelos quais quer ser absolvido, está uma alegada tentativa de extorsão à Doyen Sports, em 2015 e em coautoria com o advogado Aníbal Pinto. Segundo o Ministério Público, a dupla terá exigido dinheiro para pôr fim à divulgação de documentação referente ao fundo de investimento no Football Leaks, mas a negociação acabou por ser abortada, assegurando ambos que desistiram por escrito do acordo.