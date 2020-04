Rui Pinto vai ajudar PJ em casos de futebol e do Luanda Leaks

Alexandre Panda Hoje às 10:22 Facebook

Colaboração do pirata informático prevê a cedência de informação que ainda não veio a público de corrupção e fraude em clubes da Liga, mas também sobre Isabel dos Santos.

As informações contidas no material informático de Rui Pinto podem ajudar a Polícia Judiciária (PJ) na condução de várias investigações em curso. O acordo de colaboração, firmado esta semana entre o pirata e as autoridades, e que lhe permitiu sair da cadeia, prevê a cedência de informação que diz diretamente respeito a investigações já em curso.

A corrupção e fraude fiscal no mundo do futebol, mas também dados sobre eventuais crimes perpetrados por Isabel dos Santos em Portugal, no chamado caso Luanda Leaks, são dois dossiês nos quais Rui Pinto se comprometeu ceder informação ainda não tornada pública.