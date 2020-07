Rusga da GNR em café suspeito de ser espaço de prostituição

Carlos Rui Abreu Hoje às 12:23 Facebook

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento de Fafe, realizou na última madrugada uma busca a um café, na freguesia de Cavez, Cabeceiras de Basto, onde havia suspeita da prática de prostituição.

Durante a busca, os militares apreenderam consideráveis quantias em dinheiro, diversos objectos relacionados com a prática de atividades sexuais e ainda armas de defesa pessoal.

Este café, situado numa moradia de rés-do-chão e primeiro andar, estava a causar alarme social na freguesia e era frequentado por muita gente. Segundo o JN apurou, no rés-do-chão o espaço funciona como café e é aí que os clientes têm o primeiro contacto com as mulheres. Se o contacto evoluísse para a prática sexual, subiam para o primeiro andar da moradia.

O processo segue agora para inquérito judicial.