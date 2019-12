"Sabemos onde moras e a escola dos teus filhos", disseram agressores a Acuña

Rogério Matos Hoje às 16:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Marcus Acuña foi atacado assim que os agressores entraram no balneário da Academia de Alcochete. "Quatro ou cinco dirigiram-se a mim, levei uma chapada e murros e pontapés".

O jogador argentino presta testemunho esta terça-feira através de vídeo-conferência no Tribunal do Montijo aos juízes no Tribunal de Monsanto, relatando que enquanto era agredido, foi alvo de ameaças de morte. "Disseram-me que me iam matar, que sabiam onde vivia e onde os meus filhos iam à escola", disse Marcus Acuña, acrescentando que os agressores exigiram que tirasse a camisola, pois "não merecia vesti-la".

No início da invasão, Acuña estava no balneário junto à porta de saída. "Ouvi companheiros meus a dizer que vinham os adeptos, tentei olhar pela janela, mas já os agressores tinham entrado".

Entraram 30 ou 40 de cara tapada

Marcus Acuña conta aos juízes que os seus companheiros, entre os quais William Carvalho, tentaram fechar a porta para impedir a entrada dos invasores, mas sem sucesso. "Entraram 30 ou 40 de cara tapada". Os agressores chamaram por Battaglia, Acuña, Rui Patrício e William Carvalho e começaram a agredir os jogadores. "Battaglia foi rodeado por alguns que lhe atiraram um garrafão de água e o William foi agredido na cabeça com chapadas".

Questionado pela Procuradora Fernanda Matias se se recorda de ameaças dirigidas aos seus colegas, o jogador argentino contou que ouviu que "se não ganhássemos o jogo de domingo logo veríamos o que nos acontecia". Estas palavras foram ditas durante a fuga dos agressores que nesse momento lançaram "uma tocha", recordou Marcus Acuña.