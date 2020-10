Saca fortuna de milhões a irmão com doença grave

Alexandre Panda Hoje às 08:51 Facebook

Familiar, mulher, cúmplice e advogada detidos pela Polícia Judiciária. Falsificaram procurações para se apoderarem de 20 apartamentos.

Aproveitou-se do facto de o irmão estar gravemente doente e correr risco de vida para se apoderar de uma fortuna de cerca de cinco milhões de euros em imóveis. Com a ajuda de um cúmplice e de uma advogada falsificou procurações e passou todos os bens do irmão, entretanto falecido, para empresas que controlava.

Mas o esquema acabou por ser descoberto pela Polícia Judiciária (PJ), que deteve os três, mais a mulher do familiar. Estão indiciados por crimes de furto qualificado, falsificação e contrafação de documentos, burla qualificada e branqueamento.