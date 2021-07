Sacam 17 mil euros a cliente de bar de alterne numa só noite

Alexandre Panda Hoje às 09:38 Facebook

Cúmplice de dona de bar que drogava fregueses para esvaziar contas obrigou vítima a dar cartão e código bancário.

Um cúmplice da patroa do bar de alterne do Porto, anteontem colocada em prisão preventiva por esvaziar as contas dos clientes, sacou, em apenas uma noite, perto de 18 mil euros a uma vítima, que foi ameaçada com uma faca para entregar o cartão multibanco e o código. O indivíduo não foi detido na operação da PSP, que acabou com o lucrativo esquema. Sacaram pelo menos 230 mil euros a 30 clientes.