Sacam fortuna a clientes de bancos e escapam à Justiça

Os piratas responsáveis por 101 fraudes a donos de contas bancárias, através do furto de dados, vão escapar à Justiça, depois de as autoridades brasileiras terem desistido de os localizar naquele país, onde todos operaram.

Do grupo de suspeitos, inicialmente com 35 elementos, apenas 18 foram agora acusados pelo Ministério Público de Braga. Três são os mentores do esquema e 15 foram usados para a circulação do dinheiro sacado aos clientes dos bancos.

O esquema funcionou entre 2013 e 2014, a partir de Braga. A acusação diz que tudo foi congeminado por três dos arguidos, Nuno Silva, Alexandrino Dias e Luís Correia, todos de Braga, os quais, segundo o Ministério Público, angariaram as "mulas" de dinheiro. Conseguiram sacar 123 mil euros de dezenas de contas bancárias, a maioria do Montepio Geral, mas também do antigo Banif - Banco Internacional do Funchal.