Saiu em liberdade apesar de ser suspeito de 11 assaltos na área do Porto

Ficou em liberdade, com a obrigação de se apresentar diariamente na esquadra da área de residência, um jovem de 19 anos, que está indiciado por 11 assaltos com arma branca na zona da Baixa (Porto), Gaia e Matosinhos. Havia sido detido, na quarta-feira, após roubar um adolescente de 17 anos.

O homem foi intercetado, cerca das 15.15 horas, na Rua das Flores, após ter assaltado um jovem com uma arma branca, na Rua do Melo, roubando-lhe o telemóvel e obrigando-o a revelar o código de desbloqueio do aparelho.

Após tomar conhecimento, via rádio, das características físicas e da roupa do suspeito, agentes da Esquadra do Infante imediatamente suspeitaram de um indivíduo que nas últimas semanas tem cometido vários roubos com arma branca e detiveram-no ainda na posse do telemóvel.

Apesar de, no último mês, ter sido reconhecido 10 vezes como autor de vários roubos, continuava em liberdade e assim se vai manter, pois, após ter sido ouvido esta quinta-feira em primeiro interrogatório judicial, apenas ficou obrigado a apresentar-se diariamente na esquadra da área de residência.