Salgado não deixou rasto de ordens por ser da "velha escola"

Advogado da massa falida do BES alega que, mesmo assim, há prova de que arguido era o "big boss" do GES. É "chocante" o caso durar há "nove anos".

O mandatário da massa insolvente do Banco Espírito Santo (BES), Miguel Coutinho, defendeu ontem, no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, que há prova no processo da queda do BES/GES, em 2014, que indicia que Ricardo Salgado, de 78 anos, era "de facto a cabeça e o "big boss" ["grande chefe", em inglês]" do BES e do GES, alegando que só não há registo das suas ordens porque o ex-banqueiro "é da velha escola" e "não enviava e-mails".

"É absolutamente chocante que, nove anos depois do colapso do BES, ainda se esteja a discutir se aquilo que aconteceu tem a mínima dignidade para ir a julgamento", desabafou o advogado, no segundo dia do debate instrutório, em Lisboa.