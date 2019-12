Santander paga 4,3 milhões a donos de cofres assaltados

Luís Moreira Hoje às 09:19 Facebook

O banco Santander já tem acordos para indemnizar com até 100 mil euros 30 dos 43 donos de cofres que foram assaltados numa dependência em Braga, em junho de 2018.

Fonte oficial do Santander confirmou ao JN que o banco tem 4,3 milhões de euros para ressarcir a totalidade dos clientes. A entidade bancária aceita como boa a lista que lhe foi entregue pelos depositários enumerando os bens, dinheiro, joias, ou relógios valiosos, que guardavam nos cofres. "Alguns já receberam o dinheiro e os restantes vão tê-lo dentro de dias", garantiu a fonte, acrescentando que continuam as negociações para que sejam assinados acordos idênticos com os outros.

No fim de junho, o Ministério Público de Guimarães acusou dez arguidos, um deles agente da PSP, membros de um gangue que fez uma dezena de assaltos a residências em Braga e no Minho e ao banco Santander, furtando dinheiro e bens que o Ministério Público avalia em 4,7 milhões de euros. Entre os lesados estão o empresário Domingos Névoa, o cantor limiano Delfim Júnior e o médico e antigo atleta do Sporting de Braga, Romeu Maia.