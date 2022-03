Sargento da GNR acusa outros militares de falsificarem documentos para o prejudicar

O sargento da GNR que está a ser julgado no Tribunal de Braga por ter recebido 8127 euros sem ter prestado o correspondente serviço de escala, disse ao juiz que os mapas que constam do processo - e que, alegadamente, atestam a acusação de falsificação - foram fabricados por outros militares por vingança.

António Vieira disse que, no Núcleo de Investigação Criminal de Braga, que comandou até 2016, seis dos sete militares que o integravam queriam que fosse transferido para o da Póvoa de Lanhoso, isto porque - frisou - com ele "não havia indisciplina, e os horários e os serviços eram para cumprir".

O arguido apontou várias folhas do processo onde constam mapas com as escalas de serviço, que diz terem sido alteradas, retirando o seu nome, para que se pudesse dizer que não constava das escalas, mas recebeu o dinheiro do suplemento mensal, atribuído a quem está disponível 24 horas e faz inspeções nos locais onde há crime.

A sua argumentação não foi aceite pela magistrada do Ministério Público, a qual, nas alegações finais, disse ser "estranho" que o arguido apenas tenha falado em falsificação dos mapas com as escalas de serviço, no final do julgamento quando já não há hipótese de confrontar as testemunhas visadas sobre o seu teor.

Disse, ainda, que a convicção do MP se mantém, ou seja, a de que o sargento terá incluído no mapa mensal de Escalas Técnicas, sem ter prestado o respetivo serviço, e assim recebendo suplementos monetários a que não teria direito. Ao todo recebeu, entre 2011 e 2017, 5400 euros, correspondentes, a 8127 ilíquidos, supostamente sem ter direito a essa verba. E pediu a sua condenação, lembrando que tais atos não podem ocorrer numa instituição como a GNR.

O advogado de defesa Paulo Manuel Santos pediu, a seguir, a sua absolvição, considerando não haver "qualquer prova" de que o seu constituinte terá falsificado mapas para receber verbas, isto porque - disse -, por um lado, nem há no processo mapas por ele assinados, e, por outro, tinha direito legal a receber os suplementos monetários resultantes de serviços que prestou.

Disse que o arguido está a ser injustiçado, que é um militar competente e com provas dadas e que faz falta na rua, sublinhando que as testemunhas da defesa, que incluíram os comandantes de Destacamento onde serviu, foram credíveis, enquanto que os da acusação, nomeadamente o cabo Manuel Pereira, atuaram, propositadamente para o prejudicar.