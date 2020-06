SEF detém fugitivo de Espanha e devolve menor afastado da mãe

JN Hoje às 15:21 Facebook

Um estrangeiro condenado por vários crimes graves em Espanha foi detido no Algarve. Estava com um filho menor de idade que foi entregue à mãe, impedida de o ver há três meses.

O fugitivo tinha sido condenado pelas autoridades judiciais do país vizinho a quatro anos e meio de prisão pelo crime de lesões agravadas em contexto de violência doméstica.

O condenado estava em parte incerta e sobre ele pendia um mandado de detenção para extradição.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras veio, entretanto, a apurar que o detido estava em território nacional e acompanhado de um filho, com apenas quatro anos, que se encontrava privado de ver a mãe há cerca de três meses.

Em colaboração com as autoridades espanholas, via Centro de Cooperação Policial e Aduaneira de Castro Marim e com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Faro, foi possível, não só localizar o menor, como proceder à entrega à progenitora residente em Espanha.