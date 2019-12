SEF detém homem e mulher estrangeiros suspeitos de tráfico de menores

Hoje às 15:46 Facebook

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou a detenção, no aeroporto de Lisboa, de uma mulher e um homem estrangeiros, por suspeita de crime de tráfico de seres humanos sobre três menores.

As detenções ocorreram no início de dezembro, tendo os três menores, com idades entre os 9 e os 15 anos, sido encaminhados para casas de acolhimento, refere o SEF em comunicado.

Num dos casos, a suspeita fez-se passar por mãe de uma criança de 11 anos, com um teste de ADN a confirmar a inexistência de qualquer laço de parentesco.

O mesmo resultado foi obtido, esta sexta-feira, numa perícia que foi feita para a situação envolvendo o homem, que alegou ser pai de dois menores, de 9 e 15 anos, à chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, proveniente de um voo de Angola.

Tanto o homem, suspeito de auxílio à imigração ilegal e tráfico de seres humanos, como os menores "não eram portadores de qualquer documentação que lhes permitisse a entrada em Portugal de forma regular", tendo o adulto "solicitado a proteção internacional do Estado português" para poderem entrar em território nacional e no Espaço Schengen.