SEF detém no aeroporto de Lisboa homem procurado pela Suíça

Um homem suspeito de tentativa de homicídio e roubo, procurado pelas autoridades suíças, foi detido no sábado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa. Viajava de São Paulo, no Brasil.

O arguido, estrangeiro, foi "intercetado aquando do controlo documental" no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, adianta este domingo, em comunicado, o SEF.

O homem será agora apresentado ao Tribunal da Relação de Lisboa, que irá determinar se será ou não extraditado para a Suíça.

Um outro viajante estrangeiro foi, por sua vez, detido ao tentar embarcar em Lisboa para Southampton, no Reino Unido. Ter-se-á identificado, também no sábado e segundo o SEF, com um "passaporte austríaco fraudulento".